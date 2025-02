Oculistica, attesa infinita. Impossibile prenotare

Prenotare una visita oculistica programmabile? Impossibile da Genova sino a Pisa per tutto il 2025. Agende chiuse nei Cup delle Asl liguri di Genova, Chiavari e La Spezia e nelle province del nord ovest della Toscana da Massa Carrara a Pisa. Un po’ meglio la situazione in provincia di Parma: appuntamenti disponibili a dicembre 2025. Nonostante numerose telefonate ai numeri unici di prenotazione della Liguria 010.5383400 che dà gli appuntamenti per le 5 aziende sanitarie da Ventimiglia a Sarzana, 0585.498498 della Asl Toscana Nord-Ovest – con attesa in linea superiore a mezz’ora – e 800.629444 della Asl di Parma non è stato possibile ottenere un appuntamento con un oculista pubblico. Difficilissimo anche prenotare una visita cardiologica con elettrocardiogramma. Il primo appuntamento disponibile in città è il prossimo 10 giugno all’ospedale militare di viale Fieschi, nel Tigullio non ci sono date disponibili, mentre alla azienda sanitaria genovese la prima data utile è il 7 luglio a Voltri. Nella Toscana del nord non c’è alcuna data, neppure nei piccoli ospedali e distretti interni della Lunigiana o della Lucchesia dove molti spezzini si recano per prestazioni mediche. La situazione migliora di poco in provincia di Parma. Per chi volesse sobbarcarsi un viaggio in auto a Bedonia appuntamento col cardiologo disponibile il 3 giugno prossimo o il 9 giugno all’ospedale di Borgo Val di Taro, raggiungibile in treno.

Nonostante il richiamo del nuovo assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò ai direttori Asl in gennaio, la fine delle liste d’attesa sembra di là da venire. In un quadro fortemente negativo sia in Liguria, sia nella vicina Toscana l’azienda sanitaria spezzina non è maglia nera. Oltre alle ombre ci sono anche delle luci. In provincia si riesce a fare le analisi del sangue nel giro di uno o due giorni dalla richiesta del medico, sia nelle molte strutture convenzionate, sia nei laboratori Asl. Anche per esami come ecocolordoppler ai tronchi aortici inferiori o superiori è possibile ottenere un appuntamento in pochi giorni in uno dei centri diagnostici convenzionati della provincia. Situazione migliore di quella di Massa dove pochi giorni fa l’impossibilità di svolgere questi esami diagnostici ha portato a una interrogazione dei consiglieri di Fratelli d’Italia al presidente della Regione Eugenio Giani.

F.D.