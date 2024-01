Occupazioni abusive. Alloggi sequestrati

Prosegue l’attività di contrasto della polizia ocale della Spezia alle occupazioni abusive. La sezione di polizia giudiziaria e sicurezza urbana del comando diretto dal comandante Francesco Bertoneri ha dato esecuzione al sequestro di due alloggi Arte occupati abusivamente in autunno. I due alloggi situati in via Gramsci nel quartiere Umbertino, sono stati sequestrati dagli operatori della locale che non hanno trovato alcuna resistenza da parte degli occupanti che, dopo aver provveduto a liberare l’immobile, hanno consegnato spontaneamente le chiavi delle case. Entrambe le abitazioni risultavano prive di utenze, in quanto i fornitori avevano compiuto il distacco degli allacci come richiesto da Arte. I tecnici hanno provveduto a blindare e mettere in sicurezza l’alloggio che tra poco tornerà nelle disponibilità dell’azienda per essere assegnato agli aventi diritto.