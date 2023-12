Occhi puntati sulla notte di Capodanno. Summit con tutte le forze dell’ordine

Questa mattina negli uffici della Prefettura alla Spezia si farà il quadro operativo sulla notte di Capodanno. Il Prefetto incontrerà i sindaci di Spezia, Sarzana, Lerici e Levanto ovvero delle principali località della nostra Provincia dove la notte del 31 dicembre sarà particolarmente vivace e festeggiata nelle piazze e vie dei centri storici. Insieme ai sindaci e ai rappresentanti delle forze dell’ordine verrà fatto il punto sulle singole organizzazioni di feste, concerti e musica all’aperto che richiameranno sicuramente migliaia di persone provenienti anche da altre località. "Le forze dell’ordine - ha spiegato Maria Luisa Inversini (nella foto) sono pronte per assicurare e garantire la massima tranquillità in una notte particolarmente vivace. Analizzeremo le singole situazioni con l’impiego di personale che vigilerà nella serenità della festa". Insieme al tutte le forze dell’ordine, personale della polizia municipale e volontari della Protezione Civile e Pubblica Assistenza. Per altro i sindaci avevano già predisposto nei giorni scorsi in vista dei festeggiamenti le ordinanze di divieto di asporto di bevande alcoliche e bottiglie di vetro. In questi giorni pre-Capodanno la polizia ha svolto numerosi controlli su materiale pirotecnico in vendita nei negozi, risultati tutti perfettamente in regola con le norme.

m.m.