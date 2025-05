Nuovo tavolo tecnico in Prefettura. Per fissare le strategie di controllo

Gli ultimi dettagli delle due manifestazioni sono stati definiti ieri nel secondo incontro del comitato provinciale per l’ordine e sicurezza convocato nell’arco di di pochi giorni dal prefetto Andrea Cantadori. Nel corso del tavolo di confronto sono stati definiti gli ultimi dettagli tecnici alla presenza del sindaco Pierluigi Peracchini, l’assessore alla sicurezza Giulio Guerri, comandante della polizia locale Francesco Bertoneri, il questore Sebastano Salvo i comandanti provinciali dei carabinieri Vincenzo Giglio, della guardia di finanza Massimiliano Re e dei vigili del fuoco Francesca Conti. Ha assistito alla riunione in Prefettura anche il procuratore della Repubblica della Spezia, Enrica Gabetta. Le due manifestazioni si svolgeranno in contemporanea dalle 16: quella promossa dalla Rete Antifascista spezzina si ritroverà al complesso scolastico “2 Giugno”, con corteo che raggiungerà piazza Europa attraverso la direttrice di via Gramsci, Chiodo, Diaz e Mazzini.

Per la manifestazione di CasaPound Italia il luogo di partenza è quello di piazza Garibaldi, con corteo che attraverserà via del Prione fino alla fontana futurista di Via del Torretto. L’orario preannunciato di conclusione è intorno alle ore 18:30. "Fermi restando i luoghi di ritrovo – hanno comunicato dalla Prefettura – il movimento dei due cortei lungo le direttrici suindicate sarà comunque subordinato al momento alle valutazioni della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica da parte dell’autorità tecnica di pubblica sicurezza, che potrà comportare

eventuali variazioni dei percorsi previsti". Sarà imponente il servizio di controllo predisposto dalle forze dell’ordine che impiegheranno centinaia di uomini in divisa e in borghese provenienti anche da altri reparti. Verranno monitorate attentamente le zone dei cortei anche nel corso della mattinata e ovviamente seguiti i due cortei per scongiurare momenti di tensione. In questi giorni anche la rete internet è stata tenuta d’occhio con particolare attenzione proprio per cogliere eventuali messaggi e indicazioni.

