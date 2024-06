Nuovo presidio sanitario apre a Lerici per due giorni alla settimana

Lerici, 17 giugno 2024 - Dopo le aperture in Val di Vara e, di recente, a Vezzano Ligure in Val di Magra, anche il Distretto 18 del Golfo apre, in collaborazione con il Comune di Lerici, un presidio sociosanitario di prossimità, in via Gerini, 22 a Lerici.

Il presidio verrà presentato alla cittadinanza il 21 giugno, alle 9.30, a Rotonda Vassallo a Lerici durante l’evento 'Lerici incontra gli Infermieri di Famiglia e Comunità (Ifec)' e successivamente, alle 12, inaugurato.

Il presidio sarà gestito dagli Infermieri di famiglia e comunità (Ifec) che intercettano i bisogni sociosanitari della popolazione, orientano ai servizi territoriali, supportano l’utente con azioni di prevenzione delle patologie croniche, svolgono attività infermieristiche ambulatoriali (misurazione dei parametri vitali, medicazioni, educazione e gestione stomie, somministrazione terapie intramuscolari e sottocute con prescrizione medica).

L’ambulatorio Ifec per la Salute sarà aperto il mercoledì dalle 15 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 12. I cittadini possono presentarsi direttamente o invitati dal medico di Medicina Generale. Per informazioni contattare il numero 0187 534376 (La Spezia) o il numero 0187 534923 (Lerici), o inviare una mail a [email protected].