Nuovo direttore per la Cna spezzina, il gruppo dirigente ha dato incarico a Pasquale Cariulo di ricoprire il ruolo di direttore della Confederazione dell’Artigianato e piccola e media Imprese della Spezia. Da anni le sue competenze tecniche sono un fondamentale punto di riferimento per le imprese nell’ambito di certificazioni e adempimenti. "Sono molto emozionato per il nuovo incarico – commenta – e lieto della fiducia nei miei confronti da parte della direzione della Cna spezzina. Partendo dal grande lavoro svolto da Angelo Matellini porterò il mio contributo alla Confederazione in un momento in cui le imprese sempre di più devono essere in grado di qualificarsi e affrontare i cambiamenti anche tecnologici, prima fra tutte l’intelligenza artificiale".

Lascia, dopo 26 anni, Angelo Matellini, che ora si concentrerà nel suo ruolo di segretario di Cna Liguria. "Sono certo che per competenza e carattere sarà in grado di sostenere il percorso avviato dall’associazione in questi anni con la sicurezza dei numeri che confermano Cna quale prima associazione di categoria per numero di iscritti" dice Matellini.