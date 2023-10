Nuovo Direttore Generale a La Spezia: Atc Esercizio al lavoro

Un nuovo direttore generale per Atc Esercizio. Azionisti e amministratori parleranno anche di questo mercoledì mattina nel salone della Provincia. Oggi la carica è ricoperta da Francesco Masinelli, che è anche amministratore delegato della società. All’orizzonte, la necessità di individuare una figura che sostituisca Masinelli, la cui nomina nel dicembre del 2019 aveva fatto gridare allo scandalo i sindacati. Un tassello, questo, che anticipa di qualche mese il tema più ampio del rinnovo dell’organo politico amministrativo di Atc Esercizio, in scadenza nella tarda primavera del 2024: in quella data verrà nominato anche il nuovo amministratore delegato. Nell’assemblea di mercoledì gli azionisti si pronunceranno anche sull’autorizzazione all’acquisto di nuovi scuolabus per la realizzazione del trasporto scolastico nei Comuni della Spezia e di Castelnuovo Magra, la presa d’atto del servizio scolastico nei Comuni di Follo e di Santo Stefano Magra, della gara per il sub affidamento del 30% del servizio di trasporto pubblico locale, e si procederà all’approvazione della revisione del piano economico finanziario dell’affidamento in house e del piano del personale.

mat.mar.