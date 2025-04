Inaugurato il nuovo defibrillatore nel quartiere Umbertino

La Spezia, 29 aprile 2025 - È stato inaugurato in via Corridoni, al numero civico 7, il nuovo defibrillatore donato al Comune della Spezia dal Kiwanis International La Spezia Lunigiana Storica e dal Lions Club Vara Sud. Sono intervenuti l'assessore alla sicurezza e politiche sanitarie Giulio Guerri, presente anche in rappresentanza del sindaco Pierluigi Peracchini e Federico Maffei, presidente di zona del Lions International, in rappresentanza dell'associazione Kiwanis.

“Con l'installazione di questo prezioso dispositivo salvavita, di cui siamo grati alle associazioni che ce ne hanno fatto dono – ha dichiarato l'assessore Guerri – facciamo compiere alla nostra comunità un ulteriore importante passo avanti sulla strada del progetto di cardioprotezione che questa amministrazione è impegnata a realizzare. Un progetto fondamentale per la tutela della salute e della sicurezza. L'obiettivo è quello di diffondere il più possibile nella nostra città la presenza di defibrillatori e la capacità di un loro corretto utilizzo da parte della popolazione, promuovendo anche incontri formativi dedicati alla cittadinanza in collaborazione con il servizio 118”.

Il Dae installato in via Corridoni è uno dei due defibrillatori donati al Comune dal Kiwanis International La Spezia - Lunigiana Storica e dal Lions Club Vara Sud. Il secondo sarà installato al Teatro Civico. I donatori si faranno anche carico della manutenzione dei due dispositivi per i primi tre anni ed è prevista la donazione alla città di ulteriori defibrillatori, per i quali le due associazioni hanno già programmato apposite iniziative di raccolta-fondi. Nelle prossime settimane saranno organizzati dall'amministrazione comunale, nel quartiere Umbertino, incontri di formazione rivolti a tutti i cittadini per l'abilitazione all'uso del defibrillatore.