Nuovo centro per il calcio a 11: irregolarità nella costruzione, arrivano i carabinieri

La Spezia, 10 gennaio 2025 – I carabinieri forestali denunciano due persone per irregolarità nella costruzione di un centro sportivo e la realizzazione di discarica abusiva: sequestrato il cantiere.

È accaduto nel territorio del Comune della Spezia dove i militari del nucleo spezzino e del nucleo investigativo, in esecuzione al provvedimento emesso dal gip del tribunale, hanno posto sotto sequestro un cantiere dove sono in corso i lavori di realizzazione di un centro sportivo destinato all’attività calcistica con campo regolamentare 'a undici', dotato di spogliatoi e impianto di illuminazione nonché deposito attrezzi, spazio pubblico con bar e servizi igienici e impianto di depurazione delle acque reflue.

Dagli accertamenti espletati sono emerse difformità rispetto al progetto autorizzato. I lavori infatti hanno interessato un’area boscata nella quale è stato eseguito un riempimento con terre e rocce da scavo anche frammiste a materiali di risulta provenienti da lavori di smantellamento di strade ed edifici che, dai rilievi operati, è risultato eccedere le volumetrie di progetto autorizzate per oltre 16.000 metri cubi, senza che siano state realizzate le previste opere di contenimento e drenaggio delle acque piovane.

I materiali utilizzati, a seguito delle analisi effettuate, non sono risultati idonei alla tipologia di intervento in corso di realizzazione. Il materiale in eccesso, non essendo stato autorizzato, è da considerarsi un rifiuto smaltito irregolarmente mediante la realizzazione di una discarica abusiva. Le irregolarità accertate sono state eseguite in zona vincolata paesaggisticamente quindi, oltre a costituire violazione al Testo unico ambientale in materia di rifiuti ed alla normativa edilizia, è stata violata anche la normativa paesaggistica. Risultano così indagati sia il proprietario dell’area e direttore dei lavori che il titolare della ditta incaricata di eseguire le opere.