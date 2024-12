Nuovo ascensore in centro. Approvata la progettazione

Un piano da 150mila euro per sostituire il ’vecchio’ ascensore tra via del Prione e via XX settembre. È quanto approvato ieri mattina dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, Pietro Antonio Cimino. L’obiettivo è di migliorare la sicurezza, l’affidabilità e l’efficienza del servizio di trasporto verticale, in quanto oggi l’ascensore "è obsoleto e presenta frequenti guasti che ne compromettono l’operatività": installato circa 15 anni fa, è oggetto di frequenti guasti al meccanismo di chiusura delle porte, causando disservizi ma anche un elevato costo di manutenzione. Il nuovo elevatore, secondo la relazione progettuale, avrà una portata di 630 chili e capienza di 8 persone. "Un progetto che l’amministrazione ha voluto per i residenti e i turisti – spiega Cimino –. Un ascensore di nuova generazione racchiuso in una nuova struttura che ne consentirà una minore esposizione agli agenti atmosferici. Stiamo cercando le risorse per affiancare il nuovo ascensore con un secondo impianto, identico, che sarà realizzato appena individuati i finanziamenti".

mat.mar.