Nuovi ’Talenti imprenditoriali’. Premiata un’azienda spezzina

Impatto positivo sulla realtà locale, capacità di innovazione, sostenibilità ambientale, valorizzazione del personale. Sono le motivazioni che hanno portato l’impresa spezzina ’Fluid Global Solutions’ a ricevere il premio “Talenti imprenditoriali” a Genova durante la “Notte dei talenti”, iniziativa promossa dalla Regione Liguria in collaborazione con Alfa (Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento) nell’ambito del Festival Orientamenti. "Come Camera – il commento di Marco Casarino, segretario generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria – abbiamo chiesto alle associazioni di categoria di segnalare, per la “Notte dei talenti”, realtà imprenditoriali d’eccellenza quale testimonianza coerente con il tema conduttore di Orientamenti, ossia Dreamers, i sognatori, un invito ai giovani a trasformare i propri talenti in opportunità. La Fluid Global Solutions – prosegue – ne è stata testimonianza perfetta: siamo orgogliosi del riconoscimento ottenuto e auspichiamo che la storia di successo di questa impresa possa davvero ispirare tanti giovani". L’azienda, che ha sede ad Arcola, è stata segnalata agli organizzatori da Confindustria La Spezia. "Siamo estremamente orgogliosi – sottolinea Mario Gerini, presidente di Confindustria La Spezia – del riconoscimento ottenuto dalla nostra azienda associata Fluid Global Solutions, una realtà che incarna i valori di eccellenza e innovazione, mantenendo al contempo uno stretto legame con il territorio". L’impresa si è distinta, tra le tante liguri meritevoli, per la spiccata innovatività nel settore delle pompe industriali e delle tenute meccaniche.