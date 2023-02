Nuovi contenitori per la raccolta dell’olio esausto

Al via nei Comuni di Borghetto Vara, Carro, Deiva Marina e Sarzana, l’installazione di nuovi contenitori per la raccolta dell’olio vegetale esausto di uso domestico. Una decisione presa da Acam Ambiente, di concerto con le amministrazioni comunali: si tratta di contenitori ben visibili e accessibili comodamente, nei quali si può conferire l’olio esausto da frittura ed in genere gli oli esausti derivanti dall’uso alimentare, utilizzando contenitori usa e getta (come, ad esempio, bottiglie di plastica usate o tanichette di piccole dimensioni) gettando l’intera bottiglia ben chiusa all’interno del contenitore stradale. I cittadini possono consultare gli esatti posizionamenti dei contenitori nei vari comuni sul sito www.acamambiente.com.