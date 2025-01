Nuove nomine in Asl 5. Scelti i due responsabili

Nuove nomine in Asl 5. La dottoressa Elena Barbagelata ricoprirà il ruolo di direttore della struttura complessa di medicina interna 1 mentre la dottoressa Margherita Simeone è la responsabile della struttura semplice a valenza dipartimentale SerD servizio per le dipendenze articolazione interna del Dipartimento Salute mentale e dipendenze.

Elena Barbagelata si è laureata in medicina e chirurgia all’Università degli Studi di Firenze e specializzata in medicina interna all’Università di Genova. Ha conseguito i master in “Salute e Medicina di genere” a Firenze e in “Hospitalist: governo della complessità in Medicina Interna ospedaliera” a Genova. Dal 2009 al 2021 è stata dirigente medico in Asl4 prima in medicina d’accettazione e d’urgenza poi in medicina Interna. Dal 2021 al 2024 è stata responsabile di struttura semplice al polo ospedaliero di Lavagna.

La dottoressa Margherita Simeone si è laureata in medicina e chirurgia all’Università degli Studi di Pisa e poi si è specializzata in psichiatria all’Università degli Studi di Firenze. Dal 2005 al 2009 ha svolto attività libero-professionale come psichiatra presso comunità terapeutiche e Rsa. Dal 2009 è psichiatra del servizio tossicodipendenze della Asl5 spezzina gestendo, in ambito territoriale, pazienti psichiatrici multiproblematici ed elaborando programmi terapeutico-riabilitativi in equipe con diverse figure professionali. Qui è stata prima sostituta del responsabile SerD e successivamente responsabile facente funzioni. Ha già all’attivo numerose pubblicazioni.