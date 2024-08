Notte di San Lorenzo. Intervista a Biagioni

Una notte di San Lorenzo speciale quella da vivere sabato alle Grazie. La visita guidata alla Villa romana del Varignano Vecchio alle 19, la cena sociale della pro loco in pineta alle 20, l’occasione di vedere le stelle cadenti in relax nel sito archeologico (dalle 21, occorre portarsi un tappetino per sdraiarsi) e poi di ascoltare l’ingegnere aerospaziale Leonardo Biagioni. Così sarà caratterizzata nel borgo marinaro la notte del 10 agosto, saldandosi alla Festa dell’Emigrante, nata per mantenere i rapporti con i graziotti sparsi per il mondo. Accadrà per l’occasione, alle 22, con Biagioni, originario delle Grazie, ma che vive da 16 anni a Barcellona dove guida i progetti dell’agenzia europea per lo sviluppo dell’energia da fusione nucleare, Fusion for Energy. L’agenzia è il partner europeo del progetto scientifico e tecnologico internazionale più grande e ‘caldo’ degli ultimi 50 anni: Iter, acronimo di International Thermonuclear Experimental Reactor, che promette di essere una rivoluzione per l’umanità intera. La sfida è infatti quella della produzione di energia a basso impatto, basso rischio e non limitata dalla scarsità di materie prime. Lo strumento per centrarla è il primo reattore a fusione nucleare, senza produzione di scorie radioattive di lunga durata. Leonardo dirige attualmente tutti i progetti di Fusion for Energy, in Spagna, Germania, Italia, Giappone e Francia. Invitato dal Cantiere della Memoria parlerà della sua esperienza e del suo percorso professionale nella Villa romana, dopo la cena in pineta (prenotazione al 3381731764) e la visita guidata al sito archeologico. Il biglietto di ingresso alla Villa (3 euro) darà la possibilità di tornarvi anche in un giorno successivo.

m. magi