Notte di mostri al castello

La tradizionale ‘notte mostruosa’ torna al Castello San Giorgio giovedì 31 ottobre con un ricco programma di eventi, per divertirsi nella notte più scherzosa dell’anno. Il Museo Archeologico del Castello festeggia insieme alla città, per il dodicesimo anno, l’evento e presenta, dalle 21 alle 23, una serie di rinnovate proposte per bambini e di spettacoli per tutta la famiglia, organizzate da Donatella Alessi. Si tratta di una serata di attività e di laboratori didattici e ludici ispirati al tema del mistero e dell’occulto nel mondo antico, con la disponibilità di spazi coperti che permetteranno di sfruttare le ampie terrazze del castello. In questa occasione di festa il museo si ‘travestirà’ e viene consigliato ai partecipanti di vestirsi secondo il tema della paura.

Partecipa anche il Museo Etnografico Podenzana con la realizzazione di un testo di argilla con decorazione a denti di lupo e il Sistema bibliotecario urbano con le letture mostruose. Gli operatori guideranno i ragazzi in laboratori creativi che li vedranno realizzare grifoni, mandragole, gargoyle, un mosaico con teschio, gioielli apotropaici con rune celtiche, pozioni magiche, un castello pieno di mostri, un libro mostruoso e zannuto, la testa del drago, un lupo mannaro tascabile, il ricettario dei maghi o impareranno a mascherare la voce per creare scherzi da paura e ancora, ascoltare letture spaventose e assistere allo spettacolo comico di Pirullo fachiro citrullo. I laboratori sono consigliati per bambini dai 5 anni in su, altrimenti dovranno accompagnati per le attività. Anche gli adulti saranno coinvolti con il trucco mostruoso di Tiziana La Monica, mentre si potrà assistere all’esibizione live di body e face painting di Matteo Arfanotti, campione mondiale di body e face-painting. Ci si potrà cimentare con il tiro con l’arco e poi salire sulla terrazza più alta per farsi coinvolgere dalla compagnia Teatro Scalzo che proporrà la coinvolgente esibizione di danze con il fuoco ‘Alma de fuego’. Nella serata sarà attivo dalle 20 fino alle 24 il servizio gratuito di autobus navetta da e per piazza Europa, e sono aperti fino alle 24 anche gli ascensori che collegano via del Prione al Museo del Castello. Per agevolare l’accesso ai partecipanti, si possono acquistare i biglietti di ingresso al museo in prevendita, a 5 euro, al Museo del Castello.

Marco Magi