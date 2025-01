Note nella chiesa metodista

Un interessante concerto per pianoforte e clarinetto è stato programmato per domani nella chiesa metodista. Nella struttura di via Da Passano – nei pressi di piazzetta del Bastione – dalle 17 con ingresso libero, il pianista Carlo Solinas e il clarinettista Nicolò Unia presenteranno la musica di Francis Poulenc, ovvero la Sonata per clarinetto e pianoforte - Allegretto; Très calme; Tempo allegretto), poi Fantasia da concerto su temi del ‘Rigoletto’ di Giuseppe Verdi (Luigi Bassi), di Aleksandr Skrjabin la Sonata per pianoforte n. 5, op. 53, e ancora ‘Puccini Highlights’ con arrangiamento di John Glenesk Mortimer, ‘Cinema Paradiso’ con arrangiamento di Michele Mangani, e ‘Passeggiando per Brooklyn’ di Hengel Gualdi.

Il sarzanese Solinas, classe 2000, che ha iniziato i suoi studi a 8 anni con il pianista Claudio Cozzani all’Accademia ‘Andrea Bianchi’ di Sarzana, nel 2023 ha completato il triennio di Pianoforte al Conservatorio Puccini della Spezia sotto la guida di Francesca Costa, ottenendo la votazione di 110 e lode con menzione speciale. Attualmente sta terminando il biennio di Pianoforte all’Accademia ‘Incontri col Maestro’ di Imola con Leonid Margarius. Si è esibito in palcoscenici prestigiosi come il Teatro La Fenice di Venezia, l’Accademia Tadini di Lovere (su un pianoforte appartenuto al leggendario pianista italiano Arturo Benedetti Michelangeli), Palazzo blu di Pisa, il Parco della Musica di Molfetta con l’Orchestra Filarmonica Pugliese, le Sale Apollinee del Teatro la Fenice, il Festival Paganiniano di Carro, Sala della musica della Pilotta di Parma, Sala Marco Biagi di Bologna. Ha avuto anche l’occasione di suonare il brano del compositore italiano Giancarlo Cardini, alla sua presenza, ‘O quieta e dolce mattina d’Ottobre’. Inoltre ha inciso le Romanze op. 28 e gli Albumblätter op. 124 di Robert Schumann con l’Accademia di Imola e ha in programma un intero CD di musiche del repertorio solistico e l’incisione della Sonata n. 1 per pianoforte e violino di Johannes Brahms. Il clarinettista Unia, docente nella scuola secondaria, ha collaborato con il teatro Carlo Felice di Genova, ha partecipato ai concerti dell’orchestra Sibelius di Rapallo e con l’orchestra sinfonica di Savona, mentre tre anni fa ha partecipato ad una tournée con la ‘Lake Come Orchestra’ in Cina.

Marco Magi