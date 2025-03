Note e rievocazioni per un abbraccio collettivo a Vittorio De Scalzi

L’amore per Genova in musica, visto da una famiglia in cui brilla senza mai spegnersi il ricordo di un artista e soprattutto di un congiunto mai dimenticato. S’intitola ’Scalzi’ ed è lo spettacolo che vedrà Aldo e Armanda De Scalzi sul palco del teatro Govi, in via Pastorino 23, nella città della Lanterna venerdì sera alle 21: una pièce fatta di note e di rievocazioni destinata a diventare abbraccio collettivo. La memoria e il futuro si mescolano e s’intersecano nel ricordo di Vittorio, fatto dal fratello e dalla figlia sulla base dei testi di Simone Meneghelli. Un uomo e artista che per gli amanti della musica non ha bisogno di presentazioni, essendo stato una delle colonne della scena italiana, in veste di fondatore e leader dei mitici New Trolls. Aldo e Armanda condivideranno la scena con una formazione di musicisti di lungo corso ’compagni di strada’ di un’avventura nata negli anni Settanta: si tratta di Luca Cresta alla tastiera e alla fisarmonica, Edmondo Romano ai fiati, Dado Sezzi alle percussioni, Massimo Trigona al basso elettrico e alla chitarra. "Con ’Scalzi’ vogliamo fare un excursus nella storia della nostra famiglia con racconti, immagini e musica, che a quanto pare è quella che ci riesce meglio" racconta Aldo, compositore vincitore di David di Donatello e Nastri d’argento, che ha firmato le musiche insieme al compianto Vittorio. "Impreziosito da musicisti eccezionali, questo evento ci consente, nel ricordo di un grande artista, di andare un po’ più in là delle solite "carezze della sera", ma anche di fare un salto nell’attuale produzione mia e di Armanda. Preparatevi a un viaggio inedito in casa De ’Scalzi’". Così, fra passato e futuro, gli spettatori potranno guardare alle spalle di una vicenda familiare, ma anche di un’eredità artistica collettiva, che darà la mano a quella del presente e del futuro.

C.T.