Note di ’Trasversalità’. Il duo Nannoni e Prestia suona Pfitzner e Strauss

Il festival musicale ‘Trasversalità’ propone la sua seconda tappa. I protagonisti di domani sera, alle 21, nell’auditorium del Conservatorio Puccini (che organizza la rassegna insieme al liceo musicale Cardarelli), saranno Andrea Nannoni al violoncello e Giovanna Prestia al pianoforte. Il duo presenta un programma con musiche di Hans Pfitzner con la Sonata in Fa diesis minore opera 1 e Richard Strauss con la Sonata in Fa opera 6.

Nannoni e Prestia suonano stabilmente insieme da più di trent’anni. Oltre all’attività concertistica svolta nelle maggiori società di concerti italiane, hanno effettuato registrazioni per la Rai e realizzato per la casa discografica Fonè un cd con l’opera integrale per violoncello e pianoforte di Giuseppe Martucci. Andrea Nannoni ha studiato al Conservatorio Cherubini di Firenze con Pietro Grossi. Dopo il diploma ha partecipato ai corsi di alto perfezionamento all’Accademia Chigiana di Siena e a quelli della Hochschule fur Musik di Vienna, tenuti entrambi da André Navarra, nonché quelli dell’ Accademia di Santa Cecilia con Amedeo Baldovino. È vincitore di numerosi concorsi e in particolare, nel 1980, gli è stato conferito, per particolari benemerenze acquisite nell’ambito del concertismo nazionale ed internazionale, il premio nazionale ‘David di Michelangelo’. È stato ospite di alcune fra le più importanti orchestre italiane e ha suonato in formazioni cameristiche con artisti quali Uto Ughi, Maria Tipo e Bruno Canino. Giovanna Prestia è nata a Firenze e si è diplomata al Cherubini col massimo dei voti e la lode, per poi proseguire gli studi pianistici con Vincenzo Vitale partecipando al corso di perfezionamento all’Accademia di Santa Cecilia a Roma. Per diversi anni ha seguito le lezioni di Sandro Materassi suonando col violinista Alberto Bologni, insieme al quale ha tenuto in seguito numerosi concerti per importanti associazioni concertistiche italiane, suonando in varie formazioni cameristiche, dal trio al quintetto.

Marco Magi