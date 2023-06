Nonno a passeggio con la nipotina viene colpito da un albero in caduta: bimba illesa, grave l’anziano

Levanto (La Spezia). 9 giugno 2023 – Un uomo è stato centrato da un albero mentre era a passeggio con la nipotina: la pianta è caduta per l’impatto di un camion. L’incidente si è verificato a Levanto, attorno alle 9. Mentre la bambina, fortunatamente, è rimasta illesa, le conseguenze per il 73enne sono gravi con ferite al volto e alla nuca. Viste le sue condizioni, il team del 118 ha disposto il trasferimento all’ospedale San Martino. Per il recupero e il trasporto è intervenuto l’elicottero Drago dei Vigili del fuoco. Teatro dell’incidente è stato corso Roma: la strada che costituisce la spina dorsale del centro storico di Levanto, ai cui lati svettano gli alberi di platano che generano un effetto tunnel. Ad innescare la caduta dell’albero è stato un camion: ha deviato dall’asse centrale fino ad collidere contro il platano innescato il cedimento. A farne le spese è stato l’anziano di 73 anni, centrato dal fusto in fase di caduta. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Pubblica assistenza, una pattuglia della Polizia Locale, carabinieri, vigili del fuoco e l’automedica Delta 3 con medico e infermiere. Da Genova è stato attivato anche l’elicottero Drago con personale sanitario a bordo. Il paziente è stato trattato sul post (le sue condizioni sono sempre state stabili) e poi trasferito al campo sportivo; lì, l’imbarco sull’elicottero e il trasferimento al San Martino.