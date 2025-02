Non solo emergenze. Croce Rossa impegnata in 14mila servizi sanitari

Nel 2024 la Croce Rossa della Spezia ha effettuato complessivamente 13.877 servizi sanitari in ambulanza grazie all’impegno che i volontari hanno garantito 24 ore su 24, percorrendo in totale 245.634 km. Più nel dettaglio, l’anno scorso la Croce Rossa spezzina ha effettuato globalmente 5.195 soccorso di emergenza in convenzione con il 118, il 3,5% in più rispetto al 2023, per un totale di 68.192 km percorsi.

Sul fronte dei trasporti sanitari ordinari per dimissioni o ricoveri nelle strutture sanitarie, trasporto sangue e organi e terapie di dialisi, nel 2024 la CRI ha svolto 8.682 servizi per un totale di 177.442 km percorsi. Un impegno quotidiano, quello dei soccorritori della Croce Rossa, reso possibile anche grazie a un costante investimento nel parco mezzi, che oggi conta complessivamente 39 veicoli, con dotazioni all’avanguardia che permettono di rispondere al meglio alle esigenze delle persone che hanno bisogno d’aiuto.

"Desidero ringraziare tutti i nostri volontari che anche quest’anno non hanno mai fatto mancare il loro impegno – sottolinea il presidente della Croce Rossa della Spezia Luigi De Angelis – Grazie alla loro disponibilità non soltanto il servizio ambulanze è sempre attivo, 24 ore su 24, giorno e notte, festivi e feriali compresi. Ma anche i numeri significativi di tutti gli altri nostri settori di intervento dimostrano ancora una volta come la Croce Rossa della Spezia continui a rappresentare un presidio sociosanitario fondamentale per il sistema sanitario locale e per il tessuto sociale del territorio spezzino. I risultati che abbiamo ottenuto nel 2024 non sarebbero stati possibili senza la professionalità, la preparazione e la passione di tutti i nostri volontari".

Oggi la Croce Rossa della Spezia può contare su una squadra di 518 volontari, che nel 2024 hanno svolto in totale 79.069 ore di servizio. Una vera e propria rete di umanità diffusa in tutto il comprensorio spezzino.