Noleggio delle barche. Bando per nove posti

Il Comune di Lerici apre alle attività di noleggio e locazione di imbarcazioni. La giunta comunale nei giorni scorsi ha approvato l’avviso per manifestazione di interesse per l’assegnazione di nove posti di ormeggio temporaneo per attività di locazione e noleggio nello specchio acqueo comunale, presso la Calata Mazzini e la marina di San Terenzo. Una scelta, quella presa dalla giunta guidata da Leonardo Paoletti, presa al fine di soddisfare la richiesta di posti barca per "attività che implementino lo sviluppo turistico e la valorizzazione del territorio attraverso le attività legate alla nautica", così come si legge nella delibera che affida agli uffici comunali il compito di avviare l’iter per l’assegnazione delle concessione relative agli ormeggi, peraltro già individuati. Nel dettaglio, il Comune metterà a bando gli ormeggi situati a Calata Mazzini, una porzione di banchina a margine dello scivolo di varo e alaggio, che consente l’ormeggio di cinque unità adibite all’uso commerciale della lunghezza fino a 8 metri e ingombro massimo in larghezza di 2.7 metri, (ma potrebbero essere ammesse al bando anche barche di ingombro maggiore; ndr). Altri quattro posti per l’ormeggio delle imbarcazioni commerciali sono stati individuati in un tratto di banchina di dodici metri alla marina di San Terenzo. Già stabilite le tariffe che dovranno essere corrisposte dalle società qualora si aggiudicassero il posto: per l’utilizzo dei posti di ormeggio dal 15 maggio al 31 ottobre è previsto il pagamento di un canone di duemila euro. Nei prossimi giorni l’Ufficio demanio marittimo del Comune di Lerici provvederà a pubblicare l’avviso di manifestazione di interesse.

Matteo Marcello