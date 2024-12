No all’aumento di tariffe: "Così cittadini penalizzati. Serve un reale confronto"

‘No’ secco agli aumenti dei costi dell’acqua e dei parcheggi. E la creazione di un Comitato Territoriale su tariffe e investimenti che coinvolga più voci della vita sociale cittadina. Aspetti emersi nel corso organizzato in Comune fra l’assessore Kristopher Casati con Cgil, Uil, Federconsumatori e Adoc sul tema degli aumenti legati all’Ato Idrico e sulla mobilità urbana.

Sindacati e associazioni hanno espresso "forte contrarietà, alla decisione del Consiglio provinciale di aumentare le tariffe idriche del 4%. Misura che non ci trova d’accordo, in quanto riteniamo inaccettabile gravare ulteriormente sulle famiglie senza un adeguato confronto con le parti sociali". Durante l’incontro con l’assessore Casati Cgil, Uil, Federconsumatori e Adoc hanno ribadito la necessità di un approccio "più inclusivo nella gestione delle risorse e nella definizione delle tariffe".

Per affrontare in modo efficace queste criticità hanno quindi proposto la costituzione di un Comitato Territoriale composto da istituzioni locali, sindacati, associazioni dei consumatori, associazioni di categoria e rappresentanti di Iren. Il Comitato "avrà il compito di monitorare le criticità legate al servizio idrico e promuovere una maggiore condivisione e trasparenza sugli investimenti necessari, garantendo che le decisioni tengano conto delle reali esigenze dei cittadini e del territorio". "Non possiamo accettare aumenti delle tariffe idriche senza una pianificazione condivisa" sottolinea Luca Comiti, segretario generale della Cgil Spezia.

Argomento caldo della discussione anche il tema mobilità urbana, con la richiesta di un potenziamento dei parcheggi di interscambio e delle navette. Cgil e Uil si sono detti contrari all’aumento delle tariffe dei parcheggi, "misura che penalizzerebbe ulteriormente i cittadini. Al contrario, sosteniamo il potenziamento dei parcheggi di interscambio, essenziali per incentivare la mobilità sostenibile. Abbiamo proposto di ampliare gli orari delle navette" (nella foto d’archivio).

Marco Furletti, Coordinatore territoriale della Uil della Spezia guarda invece al tema della mobilità. "Chiediamo interventi che vadano verso una città più sostenibile e vivibile. Siamo favorevoli al potenziamento dei parcheggi di interscambio e delle navette, ma contrari a qualsiasi aumento delle tariffe che peserebbe sui cittadini".

Sull’aumento delle tariffe dell’acqua il presidente della Provincia Peracchini ribatte alle accuse mosse dal Pd. "I calcoli sulla tariffa sono realizzati sulla base di valori ben specifici indicati dalla norma dell’autorità Arera, dovuti ai costi oggettivi e conguagli, non su dati empirici. La decisione presa dal Consiglio provinciale prevede di spostare i conguagli e aprire un confronto per arrivare a pagare il giusto. Interventi e opere diventano un costo per gli utenti solo quando terminati, non quando sono una previsione. Approvare un piano di interventi completo garantisce di verificare in ogni fase lo sviluppo delle spese, invece che pagare dei lavori realizzati in emergenza e portati a consuntivo quando eseguiti".