’No’ all’antenna per il 5G. Il Pd appoggia la protesta

Nei giorni scorsi, a Pian di Follo, si è tenuta un’assemblea pubblica organizzata dal gruppo consiliare di opposizione ‘Cittadini in comune’, alla presenza di molti abitanti contrariati dall’avvenuta installazione di un’antenna 5G nelle vicinanze delle loro case. "Nell’esprimere il nostro pieno sostegno ai cittadini – dichiara Renata Angelinelli del Forum Ambiente Pd La Spezia – vorremmo portare alcuni elementi utili a contestualizzare quanto sta accadendo. La costruzione dell’antenna è avvenuta senza che ci sia stata nessuna comunicazione da parte del Comune ai residenti della zona, che quindi non sono stati né informati né coinvolti. La riteniamo una cosa molto grave: la trasparenza e la partecipazione sono fondamentali nella gestione del territorio". Pur non essendo contrari alla tecnologia in questione, ritengono fondamentale pianificare accuratamente l’installazione delle antenne 5G per fare in modo che la sicurezza, la salute della popolazione e la sostenibilità ambientale siano rispettati. "Il piano comunale di localizzazione delle antenne è l’unico strumento delle amministrazioni per farlo e per dare indicazioni sui siti idonei. A Follo è stato approvato con una tempistica e una modalità che lo ha reso inutile. Un’ulteriore occasione mancata per far valere le istanze del territorio. In questa vicenda – conclude Angelinelli – gli unici interessi tutelati sembrano essere quelli del gestore proprietario dell’antenna. Perché il Comune non si è attivato in modo efficace per valutare e proporre soluzioni alternative?".