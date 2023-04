Nicholas Viviani è il ‘Pizzaiolo d’oro’

È stato invitato al Meeting internazionale di Cervia e lì, davanti alle massime eccellenze mondiali, Nicholas Viviani è stato premiato come ‘Pizzaiolo d’oro’, per la tenacità, la caparbietà e la resilienza dimostrate durante tutto il periodo della pandemia, rimanendo, oltretutto, su regimi lavorativi molto alti. Poi, per lo spezzino titolare della pizzeria Da Pipeo alla Chiappa, ecco il riconoscimento quale ‘Cucina d’oro’, per aver dimostrato un buon andamento anche in ambito culinario. "Titoli onorifici, ma che mi riempiono di orgoglio", spiega Nicholas. Poi, quelli più importanti: intanto il rinnovo della carica di Nip Masterchef – con la riconferma nel 2023 della medaglia a 5 punte – e soprattutto la nuova nomina di Masterchef Executive, che ha permesso a Viviani, certificato Iso 9001 e Iso 20121, di poter qualificare il proprio insegnamento e tramandare il suo mestiere ad altri. I premi sono quattro, ma al di là dei primi due, gli ultimi sono riconoscimenti effettivamente legati, non solo all’intraprendenza, ma alla preparazione: Nicolas Viviani ha dovuto superare test scritti, prove pratiche e ha aderito ad un contest televisivo nel quale ha ottenuto un ottimo risultato. Grazie a questo, Confcommercio ha scelto proprio lo spezzino di Pipeo per mettere in piedi vari corsi da pizzaiolo (alcuni già iniziati), in vista di una sempre più forte collaborazione.

marco magi