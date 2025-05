"Nessuna provocazione". Casapound mette i punti

"Il nostro è un corteo legittimo e autorizzato da settimane e oggi saremo a Spezia". Luca Marsella portavoce di Casapound ha voluto ribadire l’organizzazione della manifestazione “Defend Europe“ in programma oggi pomeriggio partendo da piazza Garibaldi dalle 16. Sono state settimane decisamente cariche di tensione quelle che hanno accompagnato l’iniziativa e dopo l’iniziale proposta di sfilare in piazza Brin, poi respinta, la scelta si è indirizzata su piazza Garibaldi . Marsella ha ribadito lo spirito assolutamente civile dell’iniziativa augurandosi che, lo stesso atteggiamento, venga adottato anche dall’altro schieramento.

"Le stanno provando tutte – ha spiegato in un video messaggio – per impedirci questa manifestazione. Lettere al Prefetto e al Questore fino all’ultima scusa che noi avremmo scelto piazza Garibaldi legata alle pietre d’inciampo. Noi saremo in città per la remigrazione e per l’Europa potenza e per riaffermare un principio di giustizia e libertà. Non possono esistere piazze in ostaggio dei centri sociali".

Luca Marsella ripercorre dunque le tappe per arrivare a Spezia.

"Ci hanno impedito di utilizzare piazza Brin perchè ci sono i bambini, come se noi fossino degli orchi cattivi. Facciamo politica da 20 anni e abbiamo sempre tenuto un comportamento esemplare. Non vogliamo creare problemi ai commercianti come è stato detto qualche giorno fa, per altro in una città dove siamo fortemente radicati".

Sul timore di tensioni e addirittura disordini Luca Marsella ha le idee chiare.

"Il problema di ordine pubblico – conclude – potrebbe crearsi se in concomitanza si organizzano altre iniziative oppure far arrivare i centri sociali, come già accaduto a Genova nella commemorazione di Ugo Venturini, a distanze ravvicinate meno di 30 metri. Se così fosse non ci addossate poi la responsabilità perchè questa sarebbe di chi provoca e chi gestisce l’ordine pubblico. Insomma non ce li fate prendere a calci ...nel di dietro per difendere qualcosa di sacro e inviolabile".

La manifestazione di CasaPound Italia partirà da piazza Garibaldi, con il corteo che attraverserà via del Prione fino alla fontana futurista di via del Torretto.

m.m.