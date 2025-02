Nel mirino la concessione dell’ex scuola Ravecca

L’indagine della Procura si è concentrata sui fatti avvenuti tra il 2022 e il 2024, in particolare sul ruolo ricoperto dall’ex sindaco Matteo Cozzani il cui nome è tornato alle cronache in questi giorni per un suo ritorno sulla scena non più politica ma manageriale, all’interno della società proprietaria del ristorante Iseo. Secondo l’accusa l’ex sindaco di Porto Venere avrebbe agevolato in vario modo i fratelli Filippo e Mirko Paletti nella realizzazione di uno stabilimento balneare, promuovendo la delibera con cui la giunta nel novembre 2021 ha rilasciato il parere favorevole all’applicazione di margini di flessibilità del Puc in relazione alle opere previste, e poi approvando la delibera di rinuncia alla prelazione del Parco sull’area. Inoltre nel filone d’indagine condotta dal procuratore Antonio Patrono e dal sostituto Elisa Loris è spuntata anche l’ex scuola Ravecca di Porto Venere.

La Procura contesta a Cozzani di aver inserito nel bando di gara per la concessione dell’immobile un requisito restrittivo che poteva essere soddisfatto solo dai fratelli Paletti. In cambio gli imprenditori avrebbero offerto ospitalità alberghiere, cene e biglietti per le partite di calcio in particolare quelle giocate dal Milan sia in campionato che Champions League a San Siro e per il Gran Premio di Formula 1. Inoltre era stato chiesto, sempre secondo la tesi accusatoria, un aiuto per agevolare l’espansione commerciale dell’acqua in tetrapack della Of srl, società riconducibile a Filippo Cozzani. Nel filone spezzino dell’inchiesta sono finiti anche Francesco Fiorino legale rappresentante della Europa Park società interamente partecipata dalla Camera di Commercio di La Spezia, Giovanni Olcese e Ivan Pitto imprenditori del settore pubblicitario, Saverio Cecchi presidente di Confindustria Nautica, Alessandro Campagna direttore commerciale del Salone Nautico e Massimo Gianello legale rappresentante del Comitato delle Borgate del Palio del Golfo della Spezia e della società partecipata dal Comune di Lerici denominata Sviluppo Turistico Lerici.

Massimo Merluzzi