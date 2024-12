Natale della Lega Navale. Pacchi dono al Mirabello su un gozzo tradizionale

Tutto pronto per il 1° Natale della sezione della Spezia della Lega Navale, organizzato in collaborazione con il Comune della Spezia e il supporto delle associazioni Vela Tradizionale e Passione Maggiolino. Oggi, alle 17.30, appuntamento al molo di attracco delle imbarcazioni della Vela Tradizionale a Porto Mirabello, con l’arrivo dal mare su un gozzo di Babbo Natale, che poi darà appuntamento ai bambini in corso Cavour per la consegna dei doni. Poi dieci Maggiolini Volkswagen storici, illuminati per l’occasione, con Babbo Natale, attraverseranno la città da viale Italia a Migliarina, per poi ritornare verso il centro, concludendo la parata in corso Cavour, tra via Biassa e via Fratelli Rosselli.