Napoleonica, un protocollo per limitare i disagi

Un protocollo di gestione delle aree di cantiere regolerà le attività previste sulla sp530 ’Napoleonica’, con l’obiettivo di ridurre i disagi nel corso della realizzazione delle opere. Ha preso avvio in questi giorni infatti la messa in sicurezza nel tratto tra Fabiano e l’Acquasanta: lavori che dureranno quattro mesi. Il protocollo prevede che nell’area di cantiere la circolazione a senso unico alternato solo nei giorni feriali, dal lunedì alle 9 al venerdì alle 13. Il fine settimana, già dalle 13 del venerdì, il cantiere sarà chiuso, il traffico sarà consentito nei due sensi di marcia. Nei giorni feriali il senso unico alternato sarà attivo solo dalle 8 alle 18.30, in modo da garantire le principali fasce di transito degli utenti pendolari; nelle fasce di maggior transito il senso unico alternato verrà regolato da movieri, ovvero dalle 8 alle 10 e dalle 17 alle 18.30, mentre verrà regolato da impianto semaforico, presidiato dal personale di cantiere, dalle 10 alle 17, fatto salvo specifiche necessità tecniche. Inoltre, sarà sempre essere garantito il transito ai mezzi di emergenza e di pronto intervento. Nella tratta è stato imposto il limite di velocità a 30 chilometri orari .L’ordinanza viabilistica della Provincia per questo intervento, come da prassi, ha durata di un mese; il 6 giugno sarà rivalutata secondo l’andamento del cantiere e le necessità contingenti.