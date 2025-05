’Musiche possibili’. Torna il festival del Conservatorio. Stasera il debutto

Dal 24 maggio al 22 giugno, tornano i concerti del conservatorio ’Puccini’, che con il patrocinio del Comune della Spezia, promuove la seconda edizione del festival ’Musiche Possibili’ interamente dedicato alla musica nelle sue infinite possibilità espressive. Nata con la volontà di promuovere l’apertura dell’istituzione verso una più ampia divulgazione musicale, la rassegna riunisce una parte significativa dell’attività artistica in un unico cartellone, a testimonianza dell’alto profilo professionale dei docenti e del valore degli studenti. Idealmente collegata alla festa europea della musica del 21 giugno, è stata promossa dalla professoressa Francesca Costa, che l’ha realizzata grazie al sostegno e alla fiducia della direzione e con il supporto organizzativo e amministrativo degli uffici del conservatorio.

Si comincia questa sera alle 21 nel santuario di Sant’Antonio da Padova alla Spezia con la ’Petite messe solennelle’ di Gioachino Rossini, messa in musica dai solisti e dal coro del ’Puccini’. Ma gli appuntamenti, tutti a ingresso libero e organizzati dalla squadra formata da studenti e docenti, avranno diverse location nel territorio cittadino e provinciale: alla Spezia palazzo del Governo, museo Etnografico Podenzana, sala Dante, Camec, ma toccheranno anche Lerici, Santo Stefano Magra, Castelnuovo Magra, Levanto.

Il programma spazia dal concerto del coro a quello dell’orchestra con i solisti, passando dalla musica vocale da camera e la musica antica al coro jazz, agli ensemble di sassofoni e di fisarmoniche, fino ad arrivare a installazioni sonore e proiezioni con musica dal vivo: un’eterogeneità che testimonia la varietà delle proposte formative e artistiche dell’istituto diretto da Giuseppe Bruno e guarda a un pubblico ampio e diversificato. "Desideriamo esprimere un caloroso ringraziamento a tutti gli enti che hanno contribuito alla realizzazione di questa edizione per il supporto offerto, la disponibilità delle sedi e la fiducia accordata. Confidiamo ora in un prezioso sostegno nella divulgazione e nella promozione del festival, auspicando che ’Musiche Possibili’ si consolidi, diventando negli anni un appuntamento atteso di inizio estate per la cittadinanza e per tutti gli amanti della musica" commentano dal Puccini.

Chiara Tenca