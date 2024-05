Musica e specialità per Sant’Isidoro

Da domani a domenica è in programma il festival di Sant’Isidoro nel Parco comunale di Follo, in via San Martino). Verranno organizzati intrattenimenti musicali, spettacoli e animazione e saranno presenti anche “food truck” italiani e internazionali grazie ai quali sarà possibile fare merenda con varie specialità, dalla porchetta di Ariccia agli arrosticini abruzzesi, dalla birra artigianale ai fritti, dai panini gourmet alla cucina gluten free ecc. Domani apertura dalle 17 a mezzanotte; sabato e domenica apertura dal pranzo, dalle 12, e chiusura sabato a mezzanotte e domenica alle 23.30. Info 339 5450187.