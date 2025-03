Musica e solidarietà con Laura Cerretti

Con la direzione artistica della cantante e insegnante spezzina Laura Cerretti, domani, a partire dalle 17.30, nel Salone della Provincia di via Veneto, è in programma un evento speciale dedicato alla musica e alla solidarietà: il concerto di musica live del gruppo vocale Voci Libere. L’iniziativa, intitolata ‘Donne, mamme, o molto di più’, è un omaggio alla figura femminile attraverso canzoni e performance artistiche. La serata vedrà la partecipazione di talentuosi artisti spezzini, che cureranno le diverse coreografie. L’appuntamento si inserisce in una cornice di impegno sociale e benefico: il ricavato sarà infatti devoluto alla Fondazione Telethon per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie rare. L’iniziativa è promossa in collaborazione con il consigliere alle Pari Opportunità, Gabriella Crovara, e con il patrocinio della Provincia della Spezia. L’entrata è libera e si potrà celebrare, con musica e solidarietà, la Giornata Internazionale della Donna.