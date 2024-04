Musica e medicina col Lions Club

E’ in programma oggi pomeriggio il terzo incontro della rassegna ’Musica e medicina’ organizzato dal Lions Club Luni. L’incontro abbinerà una conferenza medica a un concerto ispirato proprio al tema affrontato dagli esperti invitati alle 16.30 alla sala conferenze di Cà Lunae della famiglia Bosoni, in via Palvotrisia a Castelnuovo Magra. In videoconferenza da Losanna, lo psichiatra e compositore Kevin Swierkosz Lenart affronterà il tema dal titolo ’La psiche nell’età senile fra patologie e sano invecchiamento’. A seguire verrà eseguita da Giorgio Bottiglioni e Valerio Di Paola rispettivamente alla viola e chitarra una sua composizione. L’iniziativa è organizzata dal Lions Club Luni, con la collaborazione della scuola musicale Aps ’New Melody Vittorio Righetti di Luni’, dall’associazione culturale Aps Amici di Luni e dall’Istituto Comprensivo Ortonovo Luni e il patrocinio del Comune di Luni oltre che della famiglia Bosoni. L’ingresso è libero.