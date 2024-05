La prima pietra posta nel 2011

C’è una data che rimane ancora impressa nella mente degli spezzini. È il 29 agosto 2011, giorno in cui vengono consegnati per la prima volta i lavori del terzo lotto della Variante Aurelia. "Conclusione nei primi mesi del 2015" si legge nei dispacci dell’epoca. Da allora è successo di tutto. Un’azienda in crisi economica costretta al concordato preventivo, un’altra pronta dal dicembre 2014 a subentrare nella gestione del cantiere, salvo poi abbandonarlo nell’estate 2018, in un vero e proprio scontro totale con Anas. A distanza di quasi tredici anni, il bypass è il primo segno tangibile. Le istituzioni sono convinte: entro la primavera 2026 i lavori dei tre stralci saranno terminati. Sarà davvero così?