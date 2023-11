Musica e circo con l’associazione Aidea. Dalla ’classica’ alla ’Famiglia Saltimbanchi’

Un sabato tra musica e circo, in città. Oggi, nella sede dell’associazione Aidea di via Persio 27, appuntamento con la rassegna ‘Ascoltiamo assieme la musica classica: alla scoperta del linguaggio musicale’, in particolare ‘Sopra e sotto - Forte e piano’ a cura del maestro Leonardo Vaccarone (docente di pianoforte e concertista) con ingresso libero. Per avere ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a [email protected] o telefonare al numero 329 7462081 (ai quali è gradita la prenotazione). Partirà invece da Migliarina, con inizio alle 17.30, un grande classico che non tramonta mai: la ‘Famiglia Saltimbanchi’, una simpatica e divertente parata, colorata e interattiva che coinvolgerà grandi e piccini. Trampolieri, giocolieri, creatori di palloncini e tanto altro attendono le famiglie nel quartiere della zona Est della città. L’iniziativa, organizzata dal Comune, è a cura dei genovesi del Teatro Scalzo.