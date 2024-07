Musica e balli in piazza Europa per la 'Festa dei Diciottenni'

La Spezia, 9 luglio 2024 – Un nuovo successo, dopo quello dell'anno passato, per la 'Festa dei diciottenni' all'interno del programma dell'Estate Spezzina, la sera di sabato 6 luglio (anticipando di fatto l'avvio della rassegna del giorno successivo con Alessandro Preziosi a interpretare 'Moby Dick'), quando si è tenuta in piazza Europa una serata in compagnia di Radio Nostalgia, un'emittente, apprezzata dai giovani, che ha animato l'evento con musica e dirette, offrendo un'occasione di divertimento.

I deejay hanno suonato generi musicali differenti animando tutta la piazza. Una tappa significativa della vita, segnando l'ingresso nella giuridica età adulta. Per questo motivo, si è deciso di valorizzare il passaggio che sancisce l'integrazione delle nuove generazioni nella comunità.

“Grande partecipazione per la 'Festa dei Diciottenni', che si è tenuta sabato sera in piazza Europa con la musica di Radio Nostalgia, esibizioni e brani di cantanti locali – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – . Una serata bellissima, aperta a tutti, dalle famiglie ai più giovani, e un'opportunità per conoscere e celebrare i ragazzi e le ragazze che quest'anno raggiungeranno la maggiore età: le nuove generazioni sono il futuro della nostra città ed è fondamentale creare occasioni per stare insieme a loro e far sentire la vicinanza delle istituzioni”.