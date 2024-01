Musica dal vivo al Terminus con il trio jazz

Ancora musica dal vivo al Terminus Cafè, giovedì. Dopo il grande successo del trio capitanato dal pianista Mauro Grossi, il locale di Via Paleocapa, dopodomani dalle 21, ospiterà infatti un altro trio di altissimo livello: il grande pianista genovese Andrea Pozza e il contrabbassista Aldo Zunino, due fra i più importanti musicisti jazz in Italia e all’estero, saliranno sul palco insieme al sassofonista Alberto Benicchi. Pozza si è esibito con veri e propri mostri sacri del calibro di Harry ‘Sweet’ Edison, Bobby Durham, Chet Baker, Al Grey, Scott Hamilton, George Coleman, Charlie Mariano, Lee Konitz e molti altri. Col Quintetto di Rava ha anche avuto occasione di suonare con ospiti del calibro di Roswell Rudd e Pat Metheny, col quartetto di Steve Grossman ha suonato a Londra, Parigi ed in importanti festival internazionali negli anni ‘90 e col quale collabora tutt’ora.

Ha collaborato stabilmente per più di 25 anni con Gianni Basso, col quale ha inciso numerosi cd, tra i quali particolarmente significativo quello interamente dedicato alla musica di Billy Strayhorn. Innumerevoli gli artisti con cui ha collaborato, così come i festival a cui ha partecipato Aldo Zunino che collabora stabilmente con Steve Grossman dal ‘95, in trio con Bobby Durham e Massimo Faraò nonché con Riccardo Zegna trio e Paolo Birro trio. Dal 2004 fa parte del quartetto e trio di Francesco Cafiso con Stefano Bagnoli, Riccardo Arrighini e Sandro Gibellini. Con questa formazione ha suonato nei più importanti jazz club e festival jazz di tutto il mondo. Infine Alberto Benicchi, che prende attualmente lezione da due suoi idoli di lunga data, il sassofonista Steve Grossman e il pianista Barry Harris. Info e prenotazioni allo 0187 713210.

m. magi