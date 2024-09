"Museo Nave Garibaldi un’occasione per la città"

L’idea è stata lanciata alcuni giorni fa dal segretaro generale delle Associazioni portuali e logistiche Salvatore Avena: proporre Spezia come città sede del Museo Nave Garibaldi da realizzare a bordo della nave della Marina Militare (in via di dismissione) e muoversi in tal senso con il Governo. Le città ’candida’ al momento sono Genova e Taranto. Proposta accolta di buon grado dal Propeller club Ports of La Spezia and Marina di Carrara che "condivide appieno e sostiene con convinzione l’appello alle istituzioni fatto da Salvatore Avena, segretario generale delle Associazioni portuali e logistiche, per chiedere al Governo che La Spezia sia scelta come destinazione del Museo Nave Garibaldi, attualmente contesa tra Genova e Taranto". Pieno sostegno in tal senso arriva da Gian Luca Agostinelli presidente del Propeller Club International della Spezia e di Marina di Carrara. "Questa candidatura – sostiene Agostinelli – è supportata da motivi storici, attuali e futuri, compiutamente elencati nell’appello, e rappresenta un giusto e meritato riconoscimento per la città che ha dato e continua a dare moltissimo alla Marina Militare italiana, all’industria della Difesa e alla Blue Economy. Il Museo Nave Garibaldi rappresenterebbe una straordinaria attrazione per La Spezia, rafforzando il rapporto tra mare e città, e costituirebbe una componente fondamentale dello sviluppo culturale e turistico sul quale la città e il comprensorio stanno scommettendo".

"Il Museo Nave Garibaldi – prosegue la nota di Agostinelli– nome e simbolo prestigiosi della nostra nazione, completando il sistema che ha nel museo tecnico navale il suo punto di riferimento, offrirebbe un collegamento diretto unico tra i due musei, proponendo un patrimonio culturale e storico senza eguali. Nonostante le delusioni passate legate all’assegnazione dei sommergibili dismessi a Milano e Genova anziché alla Spezia – conclude Agostinelli – riteniamo che questa sia l’occasione per riscattare quei riconoscimenti mancati. Il Propeller club Ports of La Spezia and Marina di Carrara è pronto a sostenere attivamente questa candidatura, nella consapevolezza che La Spezia è logisticamente e idealmente la destinazione più giusta e naturale per il Museo Nave Garibaldi, curata con dedizione dalle maestranze dell’Arsenale della Marina Militare a Spezia".