Percorsi didattici per bambini: alla scoperta dei musei civici

La Spezia, 8 ottobre 2021 - Con il via del nuovo anno scolastico, i musei civici della Spezia propongono percorsi didattici, adeguati alle nuove normative anti-covid, che si potranno svolgere con diverse modalità a seconda delle esigenze e delle richieste delle scuole. Gli insegnanti che volessero partecipare possono mandare un’adesione scrivendo una mail a [email protected].

Parallelamente alle proposte per le scuole, le strutture museali spezzine presentano un nuovo calendario di giornate dedicate ai bambini e ai genitori per l’autunno. Alla domenica, a partire da dopodomani, i musei offriranno eventi e attività speciali, che permetteranno di fare nuove esperienze laboratoriali e ludiche per conoscere sempre più gli edifici e le opere in essi conservate, acquisendo la passione per il patrimonio culturale della città e cogliendo l’opportunità per imparare divertendosi e per confrontarsi con gli altri.

Con ‘I musei per i bambini’ si inizierà con la giornata nazionale delle famiglie al museo, domenica 10 ottobre, con diverse attività gratuite: al Museo Lia alle 10 ‘Il cerchio di Giotto’, al Camec alle 11 ‘W la natura morta!’, alla Palazzina delle Arti alle 15 ‘Trasparenze, luce e colore: giochiamo con le vetrate Liberty’, al Museo del Castello alle 16 ‘La lunga storia di una Statua Stele’, al Museo Etnografico alle 17 ‘Scrigni preziosi’.

Si continuerà domenica 31 ottobre con il pomeriggio preistorico mostruoso al Museo del Castello dove il travestimento è consigliato, poi il 7 novembre al Museo Etnografico con le decorazioni tipiche delle culle di Bratto, quindi il 15 novembre al Museo Lia con le ‘Avventure tra le pagine dei Kid pass days’, quindi sarà la volta del Camec il 21 novembre e la mostra di Sabrina D’Alessandro, infine novembre si concluderà il 28 alla Palazzina delle Arti con il laboratorio su Agostino Fossati. A dicembre, il 12 e il 19, i musei proporranno laboratori sul Natale per decorare le case con arte.

La prenotazione è obbligatoria così come il green pass per i maggiori di 12 anni, con il costo di 5 euro a partecipante. I laboratori durano circa un’ora e mezza. Contatti: Museo del Castello 0187 751142 o [email protected], Museo Etnografico 0187 727781 o [email protected], Museo Lia 0187 727220 o museolia.museilaspezia.it, Camec 0187 727530 o camec.museilaspezia.it, Museo del Sigillo e Palazzina delle Arti 0187 727220, sigillo.museilaspezia.it o palazzinadellearti.museilaspezia.it.