Muratore si accascia sul ponteggio. Acrobazie per il recupero

Un forte dolore al petto nel bel mezzo del lavoro su un ponteggio edilizio allestito attorno ad un palazzo della piana degli Ulivi, nei pressi di Solaro, nel territorio comunale di Lerici. Il malore ha colpito ieri pomeriggio, attorno alle 16, un muratore di origine rumena. Sono stati i compagni di lavoro a dare l’allarme dopo averlo visto accasciasi sulle tavole del ponteggio, col rischio di cadere. Per fortuna l’uomo ha sempre mantenuto conoscenza e la circostanza è valsa ad evitare ulteriori complicazioni. Il malore lo ha colpito a 10 metri di altezza. E per effettuare il recupero è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, con una barella spinale e l’allestimento di un sistema di funi per il trasferimento sulla terra ferma dove l’uomo è stato affidato alle cure del team medico infermieristico del 118; da lì il trasferimento in ospedale per accertamenti . Sul posto anche i carabinieri. Escluso l’incidente sul lavoro. Mobilitati comunque gli ispettori del lavoro.