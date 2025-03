Muore un settantenne. La tragedia dentro al bar

Aveva appena ordinato un caffè e si è accasciato perdendo conoscenza. Nonostante i tentativi di rianimarlo immediatamente messi in atto dalla titolare del bar e successivamente dal personale del 118 e Croce Rossa di Santo Stefano Magra l’uomo si è spento. Una mattinata tragica quella di ieri a Santo Stefano Magra: Marco D’Anna, 75 anni residente a Sarzana, intorno alle 9 è entrato in un bar in via Arzelà poco distante dal comando della polizia municipale. Ha fatto in tempo a chiedere un caffè per fare colazione ma ha perso i sensi, probabilmente a causa di un attacco cardiaco. La titolare ha immediatamente chiamato i soccorsi e nell’attesa ha cercato di rianimarlo. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Calice e la polizia municipale.