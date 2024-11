Mugnos protagonista a Libriamoci

Gli appuntamenti di oggi di ‘Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque’, iniziano alle 10.30 alle biblioteca Beghi con un laboratorio didattico, lettura ad alta voce, giochi di voce e immaginazione per famiglie a cura di Susi Danesin dal titolo ‘Dlin Dlon, Ops, Vrum!’, consigliato per bambini dai 6 agli 11 anni. Si prosegue alle 16 alla mediateca regionale ligure con l’autore Roberto Maggiani che presenta il suo libro ‘Poscienza’, introdotto da Lucilla Del Santo in dialogo con Adriana Beverini. L’evento è in collaborazione con le Associazioni LericiPea Golfo dei Poeti e Percorsi. Alle 18, infine, al Pin del Centro Allende, sarà protagonista assoluta Sabrina Mugnos che presenterà per la prima volta alla Spezia il suo nuovo libro ‘L’universo che sussurra. Come cercare la vita aliena sulla terra’. Tutti gli eventi sono gratuiti ad accesso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, però si potranno prenotare i posti sul sito www.libriamocisp.it.