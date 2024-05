Muggiano imbattibile. Non c’è gara fra i Senior. La sfida femminile si tinge ancora di verde

Alla 99° edizione del Palio del Golfo mancano ancora 76 giorni, ma al Muggiano, sono bastate due regate per regalarsi lo scomodo ruolo di borgata favorita. Dopo la vittoria nella prepalio d’esordio, ecco la prova di forza a Porto Venere, con l’equipaggio rossoblù che domina la gara Senior infliggendo distacchi abissali. L’equipaggio composto da Giorgio Federici, Niccolò Pucci, Daniel Costa, Claudio Gori e dalla timoniera Rosa Cascone, vince in solitaria dopo aver condotto la gara fin dal primo giro di boa, con il tempo di 11’01’’41. Il Canaletto, crollato dopo l’ultimo giro di boa, è secondo in 11’10’’86. Terzo, a completare un podio identico a quello della prepalio precedente, il Marola, in 11’15’’50. A seguire Le Grazie, La Spezia Centro, Venere Azzurra, Fossamastra e Porto Venere, in una gara dove mancavano all’appello ben cinque borgate, tra cui il Fezzano campione in carica, alle prese con problemi di equipaggio dopo la defezione di alcuni vogatori. "Sappiamo benissimo che il Muggiano ad oggi è il favorito, però la stagione p ancora lunga e dobbiamo sicuramente migliorare. Quest’inverno abbiamo avuto un po’ di problemi, ora cercheremo di recuperare" afferma Alberto Zignego, quarto remo del Canaletto senior.

Fezzano che tuttavia si può consolare con le splendide affermazioni delle donne campionesse in carica e degli juniores, entrambi alla seconda vittoria. Nel femminile, Alice Agrifogli, Marta Vannini, Sara Fonzi e Annalisa Mencacci, timonate da Alice Bardi, vincono con facilità, chiudendo una gara praticamente in solitaria col tempo di Fezzano 5’45’’01. Al secondo posto un’altra conferma, il Lerici, deciso a vestire i panni del primo rivale, che chiude la gara in 5’49’’97. Terzo posto per le padrone di casa di Porto Venere che con una splendida progressione nel finale di gara conquistano al fotofinish il terzo gradino del podio. Quarto il Fossamastra, poi Canaletto, Muggiano, Tellaro e Cadimare. "Siamo molto soddisfatte, ci aspettavamo di vedere i risultati del lavoro fatto in inverno, è sempre bello andare a podio. Stiamo lavorando bene e vogliamo continuare così" afferma Anna Barella, secondo remo del Lerici donne.

Una vittoria sul filo del rasoio, ma dal peso specifico importante, quella ottenuta dai ragazzi del Fezzano, che confermano l’ottimo stato di forma anche a Porto Venere. Mario Menchelli Andrea Lucchinelli Federico Capasso Nicola Castellano e la timoniera Gaia Castellano superano in volata il Porto Venere: 5’26’’78 per i baby squali, 5’27’03 per l’equipaggio padrone di casa, autore di un’ottima prova. Al terzo posto il Muggiano con 5’30’’42’, a seguire Fossamastra, Le Grazie, Venere Azzurra e Marola. "La stagione è lunga, sappiamo benissimo qual è la gara più importante, cercheremo di allenarci bene per l’obiettivo finale" dicono Christopher Mammi e Nicolò Grifoni, primo e quarto remo del Porto Venere junior.

Matteo Marcello