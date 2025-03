’Mr X band’ al debutto sul palco dello SmooD

Un esordio anche stasera sul palco dello SmooD - Sign music desk di Ceparana. Da Milano arrivano i Mr X band, gruppo multitribute capitanato dal batterista Lele Gurrado. "Saranno con noi – afferma il direttore artistico Stefano Ricci – con un repertorio sterminato che va ad attingere a piene mani da molti dei grandi classici, alcuni dei quali, vere e proprie pietre miliari della storia del rock. Una formazione agguerrita che allieterà l’ennesima serata concerto dello SmooD, oramai meta fissa di un pubblico sempre più numeroso e che è oramai abituato ad uno standard qualitativo sempre molto alto". La band vede inoltre Nicola Mazzucconi al basso, Andrea Rossi alla chitarra e Perry Lucas alla voce. L’inizio del concerto nel locale di via Vecchia 179 è previsto per le 22, anticipato dalla cena a partire dalle 20. Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il numero di telefono 328 7671213 (anche per le prenotazioni).