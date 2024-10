Movida e tutela del decoro. Cancelli in galleria Cambiaso

In principio, circa un anno fa, toccò alla scalinata Ettore Spora e al vicolo San Giovanni, entrambi serrati con cancelli per impedire gli assembramenti fracassoni tipici della malamovida del week end. Ora, analogo provvedimento tocca alla galleria Cambiaso. Il Comune della Spezia, nei giorni scorsi, ha dato corso con un’ordinanza per la chiusura notturna della galleria che collega via Sapri e via Unione. Un passaggio pedonale sul quale affacciano diverse palazzine condominiali, nella quale già nel 2011 il Comune aveva provveduto a installare alle estremità alcuni manufatti metallici. A distanza di tredici anni, quei cancelli saranno sistematicamente chiusi nelle sere del fine settimana a causa della malamovida. Tutto è partito dalla segnalazione del comando di Polizia municipale, con una nota dalla quale si evincono "possibili rischi per la sicurezza urbana e per la tutela del decoro nell’ambito della movida che caratterizza le ore serali e notturne del centro cittadino". Da qui l’ordinanza che ‘attiva’ i cancelli tra le 20 e le 7 del giorno successivo di tutti i venerdì e sabato, e dei giorni festivi e prefestivi, con il transito consentito ai soli residenti, ai proprietari e affittuari degli immobili – comprese attività professionali e imprese – e a chiunque abbia titolo ad accedere nelle strutture ubicate nelle vicinanze. Palazzo civico ha inoltre fissato in sei mesi l’efficacia dell’ordinanza, tempo ritenuto "necessario al ripristino delle condizioni di sicurezza e di decoro urbano"

mat.mar.