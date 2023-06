Mostra mercato e piazza del gusto Calici sollevati per il weekend

Tra esposizioni, degustazioni e incontri, questo il programma dei tre giorni di ‘Liguria da Bere 2023’. A cominciare da oggi, con l’inaugurazione delle 18 allo stand istituzionale, poi la mostra mercato dei produttori vinicoli e piazza del gusto dalle 18.30 alle 24. Dalle 18.30 alle 19 vernissage e talk inaugurale ‘Arena Talk show’ della Camera di Commercio Riviere di Liguria, poi fino alle 19.30 ‘Io bevo Ue!’ I vitigni Liguri in Europa’, a cura del Centro Europe Direct della Provincia della Spezia Si prosegue, dalle 19.30 alle 20.30 con il nuovo talk ‘Olio Riviera Ligure Dop: storia e degustazione - Laboratorio ‘Assaggia la Liguria’, un programma a cura dei Consorzi del Basilico genovese Dop, del Consorzio Olio Riviera Ligure Dop e di Enoteca regionale della Liguria, con la partecipazione di Francesco Petacco. Dalle 19.30 alle 21, nello Stand Slow Food La Spezia, la presentazione del presidio dello Sciacchetrà, con Heydi Bonanini, i produttori e Valentina Tresso, referente della sezione Cinque Terre della Condotta Slow Food La Spezia, poi la presentazione Comunità Slow Food per la valorizzazione del Ruzzese del Levante Ligure, con Davide Zoppi dell’azienda agricola Cà du Ferrà di Bonassola, e infine la Marocca di Casola; in degustazione con i vini, un assaggio di Marocca. Dalle 21.30 alle 23, all’Arena, ‘Food talk - Talk con ospiti e interviste attorno al cibo ed al vino a cura di Fabio Bongiorni. Dalle 21.30 alle 22.30 allo Stand Slow Food, ‘Il Vermentino in tutte le declinazioni’, con Barbara Pettinati Sommelier e membro del direttivo condotta Slow Food La Spezia.

Si passa a domani, sabato, con la mostra mercato dalle 18.30 alle 24. Alle 18.30 nello Stand Slow Food, ‘Il giardino delle meraviglie: Il Chinotto di Savona, Presidio Slow Food’, con Marco Abaton. Poi, ‘Racconto e laboratorio sui fiori eduli: i fiori eduli della Azienda ‘Raverabio’. Scopriamoli e degustiamoli’. Dalle 18.30 alle 19.30 nell’Arena Talk show della Camera di Commercio Riviere di Liguria, laboratorio emozionale di pesto al mortaio con basilico genovese Dop con ‘Assaggia la Liguria’, con la partecipazione di Teatro del Piccione Francesco Petacco. Dalle 19.30 alle 20.30 all’Arena i laboratori didattici a cura di Slow food della Spezia, poi gli impegni Slow per il territorio: ‘La cabannina e la prescinseua’, la razza bovina e il formaggio, con Simone Azaghi, casaro dell’Agriturismo e ristorante stallato ‘Il Filo di Paglia’. Dalle 21.30 alle 23 nell’Arena, ‘Food circus’, spettacolo originale di storytelling enogastronomico ideato e condotto da Fabio Bongiorni, con ospiti, ispirazioni culturali, interazioni con il pubblico e degustazioni. In apertura: ‘Pesto experience, un viaggio Dop tra teatralità e degustazione’ a cura di Assaggia la Liguria in collaborazione con il Teatro del Piccione. Infine domenica, sempre dalle 18.30 alle 24, la mostra mercato. Dalle 18.30 alle 19.30 nello Stand Slow Food La Spezia, ‘Aperitivo Riccolese: torta di Riccò, abbinata ai vini della antica Tenuta Ferrari’, con presenti i titolari dell’azienda. Nello stesso orario, all’Arena talk show ‘Segreti e sapori dei vini liguri:’, laboratorio con ‘Assaggia la Liguria’, con la partecipazione di Francesco Petacco. Dalle 19.30 alle 20.30 all’Arena, i laboratori didattici a cura di Slow food, con ‘I muscoli del Golfo della Spezia, Comunità Slow food, e i moscioli selvatici di Portonovo. Seguirà una degustazione con le ostriche del Golfo della Spezia a confronto con le ostriche di Sardegna, accompagnata da un calice di vino delle aziende ‘La Pietra del Focolare’ e ‘Società Agricola Cooperativa Cinque Terre’. Dalle 21.30 alle 22.30, nello Stand Slow Food, la presentazione della comunità Slow Food dei produttori di olio di Portovenere e Palmaria, per la salvaguardia della cultivar Razzola ed il suo paesaggio, presenta la referente Maria Luisa Buffatto, insieme ai produttori. Dalle 21 alle 23 nell’Arena, Premio Liguria a Bere 2023, poi il Food talk a cura di Fabio Bongiorni.