Mostra fotografica a Bolano: storia e bellezze del borgo in esposizione alla Val di Vara Gallery

Apre alla Val di Vara Gallery dell’Outlet Village di Brugnato, la mostra fotografica dedicata a Bolano che resterà aperta nelle giornate di sabato e domenica da oggi fino al 31 marzo, dalle 15 alle 19 con entrata libera. Con l’ausilio di schede in forma sintetica e fotografie, a cura del Consorzio Il Cigno, viene descritto il territorio di Bolano e il suo borgo dall’antichità ai giorni nostri. Come ci appare oggi Bolano dopo le complesse vicende che hanno segnato cinque secoli di storia caratterizzati da un lungo periodo di dominio genovese? Anzitutto l’originale pieve lunense che si trovava in capo al borgo vecchio non esiste più e al suo posto nel XVIII secolo compare l’attuale edificio di culto. L’oratorio di Sant’Antonio Abate e San Rocco, nato come convento alla fine del XVI secolo, impreziosito da alcuni dipinti e da un crocefisso della metà del XVII secolo, è stato recentemente restaurato, mentre il centro storico conserva la sua originaria forma a triangolo con gli antichi accessi al borgo: porta Castello, porta Chilosi e la più recente porta Stazòn.