Mostra di sculture dell’artista Manlio Argenti

Il noto artista spezzino Manlio Argenti realizzava le sue sculture con legno trovato nei giardini intorno a casa o sagomando pezzi di potature di alberi da frutta. I sassi, trovati nei fiumi, e le pietre gli venivano portati dagli amici. Dopo mesi di riordino del materiale lasciato da Argenti nella sua casa studio al Canaletto – dove adesso abita l’artista Lorenzo D’Anteo, grande amico del maestro – vengono presentate oggi, dalle 18.30 alle 21, nella Gandolfo Gallery di via Roma 98, nell’ambito dell’iniziativa ‘Dispersione Argenti’, una serie di sculture in legno e pietra che sono state selezionate e restaurate. Verrà proposto anche il progetto ‘Rivista’, ottenuto assemblando le numerose opere su carta di Argenti. A questa operazione di decostruzione archivistica e dispersione attiva hanno partecipato Roberto Buratta, Andrea Cardelli, Francesca Cattoi, Alessio Gianardi, Elena Giromini, Elena Sanfilippo oltre, naturalmente, allo stesso D’Anteo. Il ricavato derivato dalle offerte per le sculture e per Rivista, sarà impiegato a supporto dei prossimi eventi che porteranno all’ulteriore dispersione di quanto rimasto. Dal 2 maggio al 10 giugno, poi rimarranno in mostra e l’esposizione sarà visitabile negli orari di apertura di Gandolfo arredamenti. Info a [email protected] m. magi