Muore con il Fezzano nel cuore, Franco Lavagnini colto da infarto mentre balla alla festa

Fezzano (Spezia), 7 agosto 2023 – Poco prima era specchio dell’allegria, della passione per la comunità del cuore: quella del Fezzano. Poi il malore fatale che, sotto le stelle, lo ha fatto crollare mentre ballava insieme alla figlia, al termine della cena delle borgate. Franco Lavagnini aveva 77 anni, un passato da campione del Palio, un presente di dedizione al paese e, sabato, anche di speranza: quella di rivedere lo stendardo troneggiare nella sede sociale dei verdi. Obiettivo centrato. Dedica dovuta, perché Franco era personaggio-emblema dello spirito borgataro: tenero e sanguigno, orgoglioso e contagioso nel testimoniare amore per il paese e per la cultura del Palio nel quale ha fatto storia. Accadde per due anni, nel 1960 e nel 1961: da timoniere dell’armo incitò e condusse i vogatori alla vittoria. Fra questi, il costruttore di barche da Palio, Francesco Di Santo: "Una persona solare. Lascia un grande vuoto nella borgata" dice col ricordo che va non solo alle prodezze di gioventù ma "a tutte le premure per il paese: volontario della Croce Rossa, alle cucine durante la sagra di San Giovanni, sempre pronto a darsi da fare per il bene della comunità".

Fatale il malore che lo ha colpito alla fine della cena delle borgate, in via Mazzolari. Vani tutti i tentativi di soccorso, dal recupero-lampo del defibrillatore di piazza Cavour alle manovre pratiche dal team del 118.

La salma è stata ricomposta nell’obitorio del Sant’Andrea. Domani alle 11 l’estremo saluto nella chiesa parrocchiale. Franco approderà nell’altra dimensione col vestito verde da borgataro, lo stesso che aveva indossato nella serata della sfilata quando aveva accompagnato, da storico campione, la barca e l’equipaggio in parata.