Tragedia in casa, bambino di 5 mesi muore per un attacco cardiaco

La Spezia, 30 dicembre 2023 – Hanno provato in tutti i modi a salvarlo, ma il suo cuoricino non ce l’ha fatta. Un bambino di 5 mesi è morto la notte scorsa a causa di una crisi cardiaca dovuta ad una patologia riscontrata alla nascita. E’ accaduto alla Spezia.

Nonostante due interventi distinti per salvarlo per il bimbo non c'è stato nulla da fare. Il dramma è iniziato in piena notte, dove la famiglia ha dato l'allarme quando ha scoperto che il piccolo stava male.

Nella casa sono intervenuti i medici del 118 che in un primo momento sono riusciti a rianimare il bimbo. È scattato a quel punto il piano per trasportare il piccolo in elicottero all'ospedale Gaslini di Genova. I medici del pediatrico sono entrati in azione in un ultimo tentativo di salvarlo ma non è stato possibile riuscirci.