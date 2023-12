Morta la professoressa. Maria Giovanna Delfino

E’ stata un ’mito’ del liceo scientifico Pacinotti. Ha preparato diverse generazioni come insegnante di italiano e latino, poi per tanti anni è stata preside. E’ scomparsa la professoressa Maria Giovanna Delfino. Aveva 90 anni. Ha insegnato a tanti ragazzi spezzini che ora ricoprono incarichi importanti. La professoressa Delfino è nata e vissuta a Sarzana, dopo la laurea si è specializzata a Parigi, per poi dedicarsi fin da giovanissima all’insegnamento di materie umanistiche. In seguito, con passione e devozione ha continuato a dedicarsi alla vita scolastica in qualità di dirigente, accompagnando attivamente molti studenti nello sviluppo di competenze altamente professionali. Non era spostata e non aveva figli, lascia nel dolore i tre nipoti Giovanni, Giovanna e Raffaella con i rispettivi consorti Mariella, Massimiliano e Giuliano. I funerali saranno celebrati domani, sabato, alle ore 11 a Sarzana nella chiesa di San Francesco.